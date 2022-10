Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nicht mehr fahrtauglich

Mehrere Unfälle verursachte ein 80-Jähriger am Mittwoch bei Munderkingen.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Mann gegen 17.30 Uhr der Polizei. Der fuhr in der Rottenacker Straße. Dort stieß er mit seinem VW gegen zwei Verkehrszeichen. Der 80-Jährige hielt an und setzte seine Fahrt fort. Auf der Landesstraße 273 setzte er seine Fahrt in Richtung Emerkingen fort. Entgegenkommender Verkehr musste ihm immer wieder ausweichen, da er auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 32-Jähriger mit seinem Laster musste ebenfalls nach rechts ausweichen. Dennoch berührten sich die beiden Fahrzeuge. In Emerkingen stoppte dann der VW. Der Fahrer blieb bis zum Eintreffen der Polizei in seinem Auto. Ein durchgeführter Alkomattest verlief ohne Ergebnis. Vermutlich könnte die Einnahme von Medikamenten für die Fahrweise des 80-Jährigen verantwortlich sein. Eine Blutprobe soll dies nun klären. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch die Unfälle entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

+++++++ 2125192

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

