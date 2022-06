Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ein Jahr und sechs Monate Haft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und findet Drogen

Halle/Saale (ots)

In der Samstagnacht des 25.06.2022 wurde ein junger Mann um 00:05 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale) einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen. Die fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 21-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg, seit dem 09.06.2022 per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde demnach aufgrund räuberischen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen durch das Amtsgericht Naumburg im April dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 6 Monaten verurteilt. Der gambische Staatsangehörige hatte sich jedoch dem Straf-antritt trotz ergangener Ladung nicht gestellt. Folglich erging der Haftbefehl und wurde dem Gesuchten durch die Bundespolizisten eröffnet. Bei der sich auf der Dienststelle der Bundespolizei anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die eingesetzten Beamten zudem noch eine geringe Menge verbotener Substanz, vermutlich Kokain, fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte, mit einer weiteren Strafanzeige wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln, an eine Jugendhaftanstalt übergeben.

