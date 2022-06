Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pedelec-Fahrer stürzte beim Abbiegen

Polizei bietet kostenlose Trainings an

Wesel (ots)

Pedelecs und E-Bikes erfreuen sich gerade bei Seniorinnen und Senioren größte Beliebtheit. Durch die elektrische Unterstützung ist es für Viele einfacher, längere Radtouren zu machen. Darüber hinaus ist es wesentlich leichter, einen Anstieg zu meistern, als mit einem gewöhnlichen Fahrrad.

Doch diese Leichtigkeit und Unabhängigkeit, die diese besonderen Räder ermöglichen, hat auch ihren Preis, denn die Handhabung und der Umgang sind nicht ganz einfach. Daher bietet die Polizei kostenlose Trainings an, denn es kommt immer wieder zu Unfällen, wie zum Beispiel gestern in Wesel.

Hier befuhr ein 83-jähriger Mann aus Wesel am Dienstag gegen 11.55 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin die Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Lebensgefährtin fuhr voran und bog in die Kreuzstraße ein. Als der Senior ihr folgte, kam er vermutlich mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich. Der Mann trug keinen Helm und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung glücklicherweise wieder verlassen konnte.

In den Sommerferien bieten die Kolleginnen und Kollegen in allen Städten und Gemeinden kostenlose Pedelec-Trainings an. Selbst, wenn man schon längere Zeit ein Elektrofahrrad besitzt, können die Polizisten noch wertvolle Tipps mit auf den Weg geben.

Daher unser Appell: Einfach anmelden und einfach mal mitmachen!

Weitere Infos gibt es hier:

https://wesel.polizei.nrw/sites/default/files/2022-05/Pedelec-Trainings.pdf

Und zu guter Letzt unsere Bitte: Benutzen Sie einen Helm! Das ist zwar keine Pflicht, doch gerade bei einem Sturz kann es "oben ohne" zu schlimmen Kopfverletzungen kommen.

