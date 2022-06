Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: PKW prallt frontal gegen Baum, zwei Personen schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstag, den 28.06.2022, gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der Straße Bendschenweg in Höhe der Siebertstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem Pkw den Bendschenweg aus Richtung Etzoldplatz kommend in Fahrtrichtung Krefelder Straße. In Höhe der Hausnummer 61 kam der 75-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch verletzte sich der 75-Jährige sowie seine 72-jährige Ehefrau als Beifahrerin schwer. Bei beiden Personen besteht Lebensgefahr. Sie wurden mit einem Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen ist vermutlich von einem internistischen Notfall des 75-Jährigen während der Fahrt auszugehen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bendschenweg komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

