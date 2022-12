Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Brand in der Neckarstraße löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Die freiwilligen Feuerwehren Asperg und Tamm rückten am Dienstagnachmittag mit insgesamt 56 Einsatzkräften sowie elf Fahrzeugen zu einer Firma in der Neckarstraße in Asperg aus, nachdem von Mitarbeitern ein Brand in einer Halle des Unternehmens gemeldet worden war. Mutmaßlich infolge von Arbeiten eines 22-Jährigen mit einem Trennschleifer entzündete sich gegen 16:00 Uhr Gas in einer Galvanik-Anlage. Der 22-Jährige sowie zwei weitere Mitarbeiter im Alter von 22 und 27 Jahren versuchten zunächst, den Brand selbst zu löschen, mussten die Löschversuche jedoch abbrechen und die Feuerwehr verständigen. Bei deren Eintreffen hatten sich die Flammen über eine etwa 15 Meter lange Kabeltrasse in der Halle ausgebreitet. Die Wehrleute konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf in der Halle gelagerte Behälter mit Chemikalien verhindern, so dass ersten Erkenntnissen zufolge lediglich am Gebäude ein Sachschaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro entstand. Die stark verrauchte Halle musste gelüftet werden. Zum Austritt von Chemikalien kam es nicht, so dass durch den Brand keine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt entstand. Der 22-Jährige, der mit dem Trennschleifer gearbeitet hatte, wurde durch das sich entzündende Gas leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell