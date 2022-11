Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Einbrüche in Verkaufsräume-Einbruch in Schule-Einbruch in gewerbliches Objekt-Versuchter Einbruch in Werkstatt-Diebstahl von Baustelle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zwei Einbrüche in Verkaufsräume

Niederaula. Die Glasschiebetür eines Geschäftes in der Schlitzer Straße öffneten Unbekannte in der Nacht zu Montag (07.11.) gewaltsam und verursachten hierdurch Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie sodann eine Grabegabel im Wert von rund 20 Euro und begaben sich damit zu einer naheliegenden Tankstelle. Dort hebelten die Täter zunächst die Tür des gewerblichen Objekts mit der Gabel auf und verschafften sich so unbefugten Zugang zum Verkaufs- und Lagerraum. Anschließend entwendeten sie verschiedene Zigaretten in noch unbekannter Menge und flüchteten unerkannt. Außerdem verursachten die Einbrecher an diesem Tatort rund 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Niederaula. Eine Schule in der Hattenbacher Straße wurde zwischen Freitag (04.11.) und Montag (07.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (04.11.) und Montag (07.11.) brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Konrad-Zuse-Straße ein. Sie hinterließen rund 500 Euro Sachschaden und flüchteten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Werkstatt

Niederaula. Durch Einschlagen eines Fensters versuchten Unbekannte sich in der Nacht zu Montag (07.11.) unbefugten Zutritt zu einem Tankstellengebäude in der Jossastraße zu verschaffen. Glücklicherweise gelang es den Täter nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Ludwigsau. Kabeltrommeln und Kabel im Gesamtwert von etwa 60.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.11.) von einer Baustelle in der Straße "Im Fuldatal" im Ortsteil Mecklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell