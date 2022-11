Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Unbekannter brach am Montagmorgen (07.11.), gegen 5 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Zieherser Weg ein. Der Täter durchwühlte zunächst mehrere Schuppen hinter dem Haus und hebelte danach die Haustür auf. Er durchsuchte mehrere Räume und stahl persönliche Gegenstände wie eine Jacke, einen Rucksack, Dokumente sowie Bargeld im Gesamtwert von circa 350 Euro. Als eine Bewohnerin den Einbrecher bemerkte, flüchtete dieser. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, dunkel gekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Leipziger Straße im Ortsteil Stöckels schlugen Unbekannte am Montagmittag (07.11.), gegen 12.45 Uhr, die Seitenscheibe einer schwarzen Mercedes B-Klasse ein und stahlen eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Am Montag (07.11.), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Welkerser Straße im Ortsteil Rothemann ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Ein Einfamilienhaus in der Waltgerstraße wurde am Montag (07.11.), zwischen 13.15 Uhr und 22.10 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld sowie Silbermünzen noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell