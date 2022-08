Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gaststätte - Leergut entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Montagabend (01.08., 18:00 Uhr) an der Pantaleonstraße in Roxel in eine leerstehende Gaststätte eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten drei Jugendliche die Eingangstür der Gaststätte gewaltsam aufgebrochen und Leergut entwendet. Eine aufmerksame Zeugin entdeckte die offene Tür und sah die Jugendlichen auf dem Gehweg vor der Gaststätte. Als die 65-Jährige auf sich aufmerksam machte, floh das Trio.

Die Diebe sollen etwa 10 bis 14 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Einer von ihnen trug zum Tatzeitpunkt eine hellblaue Trainingsjacke. Der andere Jugendliche war mit einer grauen Kappe sowie einem schwarzen Kapuzenshirt bekleidet, der Dritte mit einem schwarzen Oberteil.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Christina Sari

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell