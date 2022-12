POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots) - Die freiwilligen Feuerwehren Asperg und Tamm rückten am Dienstagnachmittag mit insgesamt 56 Einsatzkräften sowie elf Fahrzeugen zu einer Firma in der Neckarstraße in Asperg aus, nachdem von Mitarbeitern ein Brand in einer Halle des Unternehmens gemeldet worden war. Mutmaßlich infolge von Arbeiten eines 22-Jährigen mit einem Trennschleifer ...

