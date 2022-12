Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Öhringen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Haller Straße in Öhringen am Donnerstag. Der oder die Täter beschädigten den abgestellten Ford auf dem dortigen Supermarktparkplatz im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12 Uhr, entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstell und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich auf dem Polizeirevier Öhringen, 07941 930, zu melden.

Bretzfeld: Hoher Schaden nach Vorfahrtsmissachtung Rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen in der Stuttgarter Straße in Bretzfeld. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 6.45 Uhr auf der Hauptstraße und bog in die Schwabenstraße ein. Dabei stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Suzuki-Fahrerin zusammen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 930 an das Polizeirevier Öhringen.

