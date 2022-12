Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Kupferzell: Umgekippter Sattelzug sorgt für lange Staus

Ein umgekippter Sattelzug sorgte am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden für kilometerlange Staus auf der Autobahn 6 bei Kupferzell. Der 30-jährige Fahrer des Gespanns kam gegen 6.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Darufhin lenkte er stark nach links, um dann, da der Auflieger ins Schlingern geriet, wieder nach rechts zu steuern. Bei diesem Manöver kippte der komplette Sattelzug um. Da durch das Fahrzeug alle drei Fahrspuren blockiert waren, entwickelte sich in kürzester Zeit ein langer Stau. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Bergung des mit 20 Tonnen Holz beladenen Gespanns dauert noch an. Die A6 wird voraussitlich noch bis 18 Uhr voll gesperrt sein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

