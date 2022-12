Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: LKW verliert Teile seiner Ladung - Polizei sucht Zeugen

Aus bisher unbekannter Ursache verlor ein LKW am Mittwochmittag Teile seiner Ladung auf der Autobahn 6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau. Mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren mit ihren Fahrzeug über die Gegenstände, wobei ihre Autos beschädigt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Insbesondere werden weitere Personen gesucht, deren Fahrzeuge durch die Hindernisse auf der Fahrbahn beschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Eppingen: Zwei Verletze bei Unfall auf der Bundesstraße

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen am frühen Mittwochmorgen. Ein 59-Jähriger bog mit seinem Mazda gegen 7 Uhr an der Einmündung Eppingen-Nord nach links auf die B 293 ab. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden Opel eines 55-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden der Opel nach links in die Böschung und der Mazda nach rechts in die Grünfläche geschleudert. Beide Fahrer verletzten sich leicht und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da die Autos der Männer nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person an einem Opel in der Karlstraße am Mittwochnachmittag. Der 32-jährige Besitzer des beschädigten Fahrzeug hatte dieses gegen 16.30 Uhr abgestellt. Als er gegen 17.15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er zwei tiefe Kratzer über die komplette rechte Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem LKW oder von einem Pkw mit Anhänger als unfallverursachendes Fahrzeug ausgegangen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Versuch einzuparken beschädigte eine bisher unbekannte Person am Mittwochmittag einen BMW in der Rieslingstraße in Heilbronn. Der 36-jährige Besitzer des BMWs hatte sein Fahrzeug gegen 10 Uhr am rechten Straßenrand abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er mehrere tiefe Kratzer in der Frontstoßstange, am Kotflügel und an einem Scheinwerfer fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte bereits das Weite gesucht und sich nicht um die Regulierung des verursachten Schadens gekümmert. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Das Polizeirevier Heilbronn nimmt unter der Telefonnummer 07131 74790 Hinweise entgegen.

Erlenbach: Baustellentoilette in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte setzten am Mittwochabend eine Baustellentoilette in Erlenbach in Brand. Der Brand in der Talstraße, in unmittelbarer Nähe zu einer Sporthalle, wurde gegen 19.50 Uhr von einem Jogger entdeckt und der Feuerwehr gemeldet. Diese konnte den Kleinbrand löschen und ein Übergreifen auf die nahegelegenen Bäume und Sträucher verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Circa 20 Minuten vor der Entdeckung des Brandes, soll sich eine kleine Gruppe Jugendlicher in der Nähe der Toilette aufgehalten haben. Ob die Personen in Verbindung mit dem Brand stehen ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die Angaben zum Brand oder dessen Entstehung machen können. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell