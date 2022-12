Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall mit 4.000 Euro Schaden - Verursacher geflüchtet

Unerlaubt von einer Unfallstelle in Öhringen entfernte sich ein Unbekannter am Mittwoch mit seinem Pkw. Der Täter oder die Täterin parkte zwischen 14.20 Uhr und 15 Uhr aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Büttelbronner Straße aus. Hierbei blieb er oder sie mutmaßlich an einem geparkten VW hängen und verursachte Sachschaden von rund 4.000 Euro. Vermutlich handelte es sich beim Verursacher-Pkw um ein weißes Fahrzeug. Die Daten einer am Eingang des Parkplatzes installierten Kamera werden ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell