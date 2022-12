Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Mittwochabend einen Jeep in Pfaffenhofen und flüchtete anschließend. Der 75-jährige Besitzer des Jeeps hatte diesen gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er gegen 19.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er den Schaden fest. Dieser beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 20900, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: LKW übersehen - Eine Verletzte

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Neckarsulm. Gegen 6.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige die Bundesstraße 27 von Neckarsulm kommend in Richtung Heilbronn. Als sie vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechselte übersah sie vermutlich den dort fahrenden LKW eines 63-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gundelsheim: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Zwei Fahrer von Sattelzügen wurden am Dienstagmorgen durch die unangepasste Fahrweise eines 26-Jährigen auf der Landesstraße 526 gefährdet. Der Mann war gegen 6.50 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Bad-Friedrichshall-Untergriesheim unterwegs, als er einer Polizeistreife des Polizeireviers Neckarsulm durch seine dem Fahrbahnverlauf und der Fahrbahnbreite unangepasste Geschwindigkeit auffiel. Des Weiteren hielt sich der VW-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot. In einer Linkskurve kam dem VW ein Sattelzug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 26-Jährige seinen PKW stark nach rechts und konnte nur mit Mühe eine Kollision mit der Leitplanke vermeiden. Direkt nach diesem Ereignis lenkte der Mann den Golf wieder in die Mitte der Fahrbahn, weshalb der Fahrer eines weiteren entgegenkommenden Sattelzugs stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle des VW-Fahrers zeigte dieser deutliche Ausfallerscheinungen, weshalb die Polizisten eine Beeinflussung durch berauschende Mittel vermuteten und der 26-Jährige eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mannes machen können. Insbesondere werden die beiden, durch den 26-Jährigen gefährdeten, Sattelzug-Fahrer gesucht. Auch weitere Personen, die möglicherweise bereits zuvor gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Wimpfen: Eine Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Resultat eines Unfalls auf der Kreisstraße 2040 am Montagabend. Eine 40-Jährige war mit ihrem BMW von Bad Wimpfen in Richtung Heilbronn-Biberach unterwegs, als sie gegen 17.30 Uhr, aus bisher unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem sie im Grünstreifen einen Leitpfosten überfahren hatte, lenkte die Frau ihren PKW stark nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kolliderte der BMW frontal mit dem entgegenkommenden Ford einer 53-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Kreistraße für eine Stunde voll gesperrt werden.

Heilbronn: Mit über 3 Promille gegen Baum gefahren

Die Alkoholisierung einer VW-Lenkerin war wahrscheinlich der Grund für einen Unfall in der Karlsruher Straße in Heilbronn am Dienstagabend. Eine 52-Jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.15 Uhr zunächst in Schlangenlinie die Weststraße. Als sie nach links in die Karlsruher Straße abbog, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach dem Zusammenstoß setzte die Frau ihre Fahrt noch einige Meter fort und kam schlussendlich an der Kreuzung mit der Olgastraße zum Stehen. Ein hinter dem VW fahrender 60-Jähriger hielt ebenfalls an, ging zum verunfallten Fahrzeug, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten führten mit der 52-Jährigen einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von über 3,4 Promille. Daher musste die Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde die VW-Fahrerin nicht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Der Beetle der 52-Jährigen war nach dem Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein der Frau wurde durch die Beamten einbehalten. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn-Neckargartach: Unfall an Ampelanlage - Zeugen gesucht

Noch ist unklar, wie es am Montagabend zu einem Unfall bei Heilbronn-Neckargartach mit 11.000 Euro Sachschaden kam. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem LKW die Neckartalstraße und wechselte, auf Höhe der ampelgeregelten Einmündung zur Wimpfener Straße, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hier kollidierte er mit dem Audi einer 23-Jährigen, die zeitgleich von der Wimpfener Straße in die Neckartalstraße abgebogen war. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass die jeweilige Ampel grün war. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer bei Rot über die Ampel gefahren ist. Dies ist nun Teil der Ermittlungen, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort waren und Angaben zum Unfallgeschehen oder der Ampelschaltung machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131204060, in Verbindung zu setzen.

