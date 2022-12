Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Verkehrsschild beschädigt und weggefahren

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, bei der ein Verkehrsschild stark beschädigt wurde. Vermutlich im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag 7.45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker das "Vorfahrt achten"-Schild auf dem Feldweg am Friedhof in Kupferzell. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Aufgrund der Reifenspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW handelt. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Ingelfingen: Auto gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrzeuglenker streift ein Auto und flüchtet. Der bislang unbekannte Autofahrer beschädigt vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Mörikestraße in Ingelfingen einen geparkten BMW an der vorderen linken Stoßstangenecke. Der Schaden, der hierbei entstand, beträgt zirka 1.500 Euro. Am grauen BMW konnten rote Fremdlackantragungen festgestellt werden, die mutmaßlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Zeugen, die den Unfallhergang im Zeitraum zwischen dem 10. November und dem 6. Dezember beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Fußgänger von Auto erfasst

In Öhringen wurde am Dienstagmittag um 13.30 Uhr ein Kind von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Zehnjährige überquerte die Hunnenstraße in Öhringen auf Höhe des Amtsgerichts. Da sich ein Rückstau bildete, konnte er den ersten Fahrstreifen problemlos passieren. Beim Betreten des zweiten Fahrstreifens wurde er jedoch vom 56-jährigen Fahrer eines Alfa Romeos erfasst. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugenhinweise gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag in Öhringen zugetragen hat. In der Zeit zwischen 9.50 Uhr und 11.50 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Verkaufsladens in der Austraße den Fiat Panda einer 73-Jährigen. Im Anschluss flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern. Vermutlich handelte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen hellblauen PKW. Das Polizeirevier Öhringen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07941 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell