Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Sachbeschädigung an Gymnasium - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachten bisher Unbekannte am Wochenende an einem Gymnasium in Heilbronn-Böckingen. Der oder die Täter beschädigten zwischen Samstag- und Montagmorgen sechs Eingangstüren sowie einen Briefkasten der Schule am Kraichgauplatz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

In Heilbronn beschädigte eine bisher unbekannte Person am Montagmorgen ein geparktes Auto und flüchtet. Der oder die Unbekannte touchierte mit ihrem Fahrzeug, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen in der Turmstraße abgestellten VW und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Vermutlich Unachtsamkeit war die Ursache für einen Unfall am Montagmittag in Heilbronn. Gegen 13.15 Uhr musste eine 48-Jährige ihren VW in der Sontheimer Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm ein hinter ihr fahrender 43-Jähriger wahrscheinlich zu spät wahr und fuhr mit seinem Fiat auf den Golf auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Fiat des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.800 Euro.

Weinsberg: Werkzeug aus Container gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Werkzeug mit einem Gesamtwert im vierstelligen Eurobereich entwendeten bisher Unbekannte am Wochenende in Weinsberg. Der oder die Täter hebelten das Schloss eines in der Weidachstraße abgestellten Containers auf und gelangten so an das Diebesgut. Zuvor mussten die Diebe einen, vor dem Container geparkten, Radlader zur Seite fahren. Dieser wurde im Anschluss vermutlich auch dazu benutzt das Werkzeug zur Straße zu transportieren, um es dort zu verladen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Polizeirevier in Weinsberg nimmt unter der Telefonnummer 07134 9920 Hinweise entgegen.

Neckarsulm/Neuenstadt am Kocher: Verkehrskontrollen mit erschreckendem Ergebnis

Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Neckarsulm führten am Montag, zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr, verstärkt Verkehrskontrollen in Neckarsulm und Neuenstadt am Kocher durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 13 Fahrer und Fahrerinnen, trotz des zu erwartenden hohen Bußgeldes mit dem Handy am Ohr oder in der Hand erwischt. Weiter wurden mehrere Gurtverstöße und mangelnde Kindersicherung angezeigt. Einer kontrollierten Person musste die Weiterfahrt untersagt werden, da das Fahrzeug erhebliche Mängel aufwies. Bei der Kontrolle eines 50-Jähriger, gegen 19 Uhr, stellten die Beamten fest, dass dieser seinen Toyota unter dem Einfluss von Alkohol lenkte. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde einbehalten. Desweiteren muss er mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell