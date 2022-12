Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Zwei Insassen eines Autos befreiten sich nach einem Überschlag unverletzt aus ihrem Pkw bei Külsheim. Am Freitagnachmittag war der 18-jährige Fahrer eines Peugeot mit seinem Wagen auf der Landesstraße 521 zwischen Riedern und Hardheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann gegen 17 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Abseits der Straße überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen befreiten sich selbständig aus dem Peugeot. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wertheim: Mit den Spiegeln kollidiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Etwa 500 Euro Sachschaden waren die Folge eines Spiegelstreifers am Montagnachmittag bei Wertheim. Auf der Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Monfeld kollidierte der LKW eines 29-Jährigen gegen 14 Uhr mit einem entgegenkommenden unbekannten Laster. Anstatt anzuhalten fuhr der oder die Unbekannte einfach in Richtung Grünenwört weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Königheim: Ein Schwerverletzter und 50.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Schwer verletzt wurde ein 69-Jähriger am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2893 bei Königheim. Ein 43-Jähriger wollte sein LKW-Gespann gegen 14 Uhr rückwärts auf einen Abstellplatz in der Schloßstraße abstellen. Als er beim Rangieren mit seinem Anhänger quer auf der Gegenfahrbahn stand, kam der 69-Jährige aus Richtung Gissigheim und kollidierte laut Zeugenangaben ungebremst mit seinem Mitsubishi mit dem Anhänger. Durch die Kollision entstand Totalschaden an dem PKW. Das Auto und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Der Mitsubishi-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Mergentheim: Gartenhüttenbrand - 1.000 Euro Schaden

Ein Schaden von 1.000 Euro war die Folge eines Brandes einer Gartenhütte in Bad Mergentheim-Dainbach am Dienstagmorgen. Gegen 5.30 Uhr wurde das Feuer an einer Wand der Hütte im Schweigerner Weg entdeckt. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell