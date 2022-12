Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Sonntag unbemerkt Zutritt zu einer Bäckerei in Lauda-Königshofen. Zwischen 17 Uhr und 0 Uhr begaben sich die Täter zu dem Gebäude im Käppeleweg und hebelten ein Fenster gewaltsam auf. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und brachen unter anderem Schränke sowie Türen zu weiteren Räumen auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Einbrecher verursachten jedoch mindestens 5.000 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte in der Nacht auf Sonntag, zwischen 20 Uhr und 0.40 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wertheim und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen in der Carl-Wibel-Straße geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß entstand am Heck des Autos Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Krautheim: Fahrzeug übersehen

Rund 18.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße bei Krautheim. Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Audi A3 die Klepsauer Straße. Im Bereich der dortigen Reitanlage bog die Frau mit ihrem Gefährt nach links auf die Landesstraße 1025 ein. Hierbei übersah sich vermutlich die bevorrechtigte Mercedes C-Klasse eines 77-Jährigen. Die beiden Autos prallten im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Pkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell