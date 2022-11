POL-MK: Verlockendes Angebot für Spedition

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht einen am Grüner Weg parkenden VW Polo zu entwenden. Die Nutzerin stellte am Dienstagnachmittag Schäden an der Verkleidung unterhalb des Lenkrads fest. Zudem hingen mehrere Kabel herunter. Die Nutzerin verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

