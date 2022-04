Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Lichterkette in Oberleitung der Bahn Nienburg-Rohrsen, Alter Kirchweg am 14.04.2022 gegen 04:00 Uhr

Hannover (ots)

Ein Kurzschluss in der Oberleitung der Bahn war die Folge, als ein Regionalzug die Lichterkette traf. Derzeit noch unbekannte Täter sorgten mit diesem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr nicht nur für einen sehr kostenintensiven Einsatz der Instandsetzung, sondern riskierten möglicherweise auch ihr eigenes und das Leben Anderer. Durch den Kontakt der Lichterkette mit einem geerdeten Bauteil wie zum Beispiel einem Signalmast oder einer Brücke, kann die Spannung von bis zu 15.000 Volt in einem Lichtbogen direkt auf die Person überspringen. Die Folgen sind neben stärksten oberflächlichen Verbrennungen sehr häufig die Zerstörung der inneren Organe und damit verbunden ein irreparables Organversagen, das letztlich zum Tod führt. In diesem Bereich gab es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Fälle von aufgelegten Gegenständen, wie Betonplatten.

Die Bundespolizei warnt: Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu Oberleitungen, lassen Sie keine Metallballons oder Drohnen in der Nähe der Oberleitungen fliegen! Als Ersthelfer können Sie nur einen Notruf absetzen und warten, bis der Strom der Oberleitung abgeschaltet und die Leitung von fachkundigem Personal geerdet wurde. Halten Sie in diesem Zusammenhang übermotivierte Helfer zurück.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der telefon-Nummer 0511 - 30365-0 entgegen.

