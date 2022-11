Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Werdohl (ots)

Die Inhaberin eines Friseursalons in der Straße Brauck stellte am Dienstagmorgen Hebelspuren an der Zugangstür ihres Salons fest. Offenbar hatten Einbrecher versucht sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Eine Zeugin gab zudem an, dass sich am frühen Samstagmorgen, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr, zwei Personen verdächtig vor dem Laden aufgehalten hatten. Als die Außenbeleuchtung anging, flüchteten die Personen in Richtung eines hinter dem Haus befindlichen Schulgeländes. Die Zeugin konnte die beiden nicht näher beschreiben. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

