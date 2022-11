POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Altena (ots) - Einer 75-jährigen Altenaerin wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während sie zwischen 10.15 und 10.30 Uhr ihre Waren zusammen suchte, steckte ihre Geldbörse in einer der äußeren, per Reißverschluss verschlossenen Jackentaschen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, war der Reißverschluss halb geöffnet und die Geldbörse weg. Während des Einkaufs hatte sie keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die ...

