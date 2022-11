POL-MK: Aktuelle Öffentlichkeitsfahndung nach Taschen- und Ladendiebstahl

Iserlohn (ots) - Einer 57-jährigen Frau wurde am Samstag in der Innenstadt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Zuletzt hatte sie gegen 16 Uhr in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz Geld aus ihrem Portemonnaie genommen. Danach war sie mit dem Bus nach Hause gefahren. Erst dort stellte sie am Abend fest, dass die Börse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Am Montag erstattete sie Anzeige bei der ...

mehr