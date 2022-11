Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher von Bewohnern überrascht

Jülich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.11.2022) wurden bislang Unbekannte bei einem Einbruchsversuch von den Bewohnern überrascht.

Etwa gegen 04:00 Uhr hörte die 47 Jahre alte Bewohnerin des Hauses in der Straße "Im Trift" Geräusche an der Haustür. Als sie sich daraufhin in das Erdgeschoss des Einfamilienhauses begab um nachzuschauen, konnte sie von der Treppe aus eine männliche Person im Flur entdecken. Auf frischer Tat ertappt lief der Einbrecher durch die geöffnete Haustür nach draußen und stieg in einen dort wartenden Pkw. Nach Angaben der Bewohner wurde nichts entwendet. An der Haustür wurden durch die Spurensicherung der Polizei Hebelmarken festgestellt.

Die unbekannte männliche Person, die sich um Hausflur aufhielt, soll etwa 190cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Am Steuer des wartenden Pkw, vermutlich ein dunkelroter Kombi, saß eine weitere Person. Das Fahrzeug flüchtete zunächst in Richtung Ostring und anschließend weiter in Richtung Hasenfelder Straße.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, oder aber etwas Verdächtigtes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

