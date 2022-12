Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.12.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen/Beckstein: Technischer Defekt löst Kellerbrand aus

Vermutlich ein technischer Defekt löste am Montagmittag einen Brand im Keller eines Wohnhauses in Beckstein aus. Das Feuer in der Straße "An der Leimgrube" wurde den Rettungskräften gegen 12 Uhr gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass ein elektrisches Gerät im Keller des Gebäudes in Brand stand. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Das in dem Haus lebende Ehepaar hatte bereits selbstständig das Gebäude verlassen und wurde durch Sanitäter betreut. Der 67-jährige Mann wurde im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 13.30 Uhr konnte der Brand schlussendlich gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

