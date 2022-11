Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Gartencenter

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gartenstadt, 26.11.2022 20:15 Uhr - 28.11.2022 07:30 Uhr

Unbekannter Täter dringt durch Ausbau eines Fensters in Gartencenter ein

Am vergangenen Wochenende kam es in einem Gartencenter in der Gartenstadt zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter überwand zunächst ein rückseitig gelegenes Metalltor und verschaffte sich anschließend Zutritt zum Verkaufsraum, indem er eine Fensterscheibe ohne Beschädigung des Glases ausbaute. Schließlich kletterte er mit einer vor Ort gefundenen Leiter auf ein innen liegendes Büro und zerstörte dort die hölzerne Decke. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell