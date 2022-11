POL-BS: Klimaaktivisten kleben sich auf der Straße fest

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Celler Straße, 26.11.2022, 10:20 Uhr Pkw touchiert beim Rechtsabbiegen eine Radfahrerin und entfernt sich vom Unfallort Am Samstag kam es auf der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunkelgrünen SUV und der Fahrerin eines Pedelec. Eine 72-jährige Braunschweigerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Celler Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des ...

