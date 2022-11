Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit Pedelec - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße, 26.11.2022, 10:20 Uhr

Pkw touchiert beim Rechtsabbiegen eine Radfahrerin und entfernt sich vom Unfallort

Am Samstag kam es auf der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunkelgrünen SUV und der Fahrerin eines Pedelec. Eine 72-jährige Braunschweigerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Celler Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe des Petritorwalls bog ein SUV von der Celler Straße nach rechts ab, ohne auf die Radfahrerin Rücksicht zu nehmen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, in deren Folge die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde anschließend ins Klinikum verbracht. Der Fahrer des dunkelgrünen SUV entfernte sich trotz der Kollision vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-4763935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell