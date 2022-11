Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Die Polizei klärt auf

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

26.11.2022

Die Polizei Braunschweig informiert Standbetreiberinnen und -betreiber sowie die Besucherinnen und Besucher und hängt Plakate auf dem Weihnachtsmarkt auf, die auf das Risiko durch Taschendiebe aufmerksam machen.

Bereits am frühen Abend der Eröffnung des Braunschweiger Weihnachtsmarkts wurden fünf Taschendiebstähle bei der Polizei Braunschweig anzeigt. Weitere Anzeigen folgten. Die Taschendiebe hatten es auf die Portemonnaies der Geschädigten abgesehen, die in Handtaschen oder auf dem Rücken getragenen Rucksäcken verstaut waren. Neben mehreren Hundert Euro Bargeld entwendeten die Diebe auch diverse persönliche Ausweisdokumente der Weihnachtsbesucherinnen. Die Polizei erhöhte umgehend die Anzahl von Fußstreifen, die täglich auf dem Weihnachtsmarkt ihre Präsenz zeigen.

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, war die "Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl" der Polizei Braunschweig auch zu Beginn der diesjährigen Weihnachtsmarktsaison auf dem Markt unterwegs. Die Polizeibeamten machten Besucherinnen und Besucher sowie Standbetreiberinnen und -betreiber auf die Gefahr von potentiellen Taschendieben aufmerksam und klärten sie über die Vorgehensweisen dieser Täter auf.

Um eine ständige Präsenz bei den Marktbesucherinnen und -besuchern zu erzeugen, hängten sie Plakate zur Sensibilisierung und Erinnerung an zahlreichen Ständen auf, um dieses Aufkommen von Eigentumsdelikten und die damit entstehenden Schäden zu minimieren.

Heinz-Werner Laue, Leiter der "Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl", betonte: "Wir werden nicht müde, die Bürgerinnen und Bürger vor den Maschen der Taschendiebe zu warnen, die die unübersichtlichen Situationen und auch das Gedränge vor den Verkaufsständen ausnutzen. Wir wissen, dass viele der Diebe äußerst professionell sowie arbeitsteilig vorgehen. Daher informieren wir, wie Sie sich vor einem Taschendiebstahl schützen können." Besucherinnen und Besucher sollten daher folgende Hinweise bei einem Besuch des Weihnachtsmarkts beachten:

- Führen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Zahlungskarten mit sich. - Bewahren Sie niemals Zahlungskarten und die dazugehörige PIN gemeinsam auf. - Tragen Sie Bargeld und andere Zahlungsmittel körpernah bei sich, besonders geeignet sind Gürteltaschen oder Brustbeutel. - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper oder klemmen Sie sich die Taschen unter den Arm. Stellen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt ab. - Zeigen Sie erhöhte Aufmerksamkeit in unübersichtlichen Situationen wie "Anrempeln", "Drängeln" und "Beschmutzen" Ihrer Kleidung. - Achten Sie auch in Bussen, Bahnen und Zügen auf hinter Ihnen stehende Personen. Gleiches gilt in den Warteschlagen auf dem Weihnachtsmarkt. - Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen oder wurden Sie bestohlen, zögern Sie nicht und rufen sie sofort den Notruf der Polizei unter 110.

Diese Hinweise gelten natürlich nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch ganzjährig zum Beispiel in Supermärkten. Auch hier gibt es eine Häufung von Diebstählen aus Taschen, die an Einkaufswagen und Rollatoren gehängt werden.

Die Polizei Braunschweig wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne und sichere Zeit auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt sowie sicheres Einkaufen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell