Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer und Autofahrer kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Altewiekring / Jasperallee 18.11.2022, 15.05 Uhr

Unfall mit Sachschaden im Kreuzungsbereich

Am 18.11.2022 fuhren ein 25-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad und ein 59-jähriger Wolfenbütteler mit seinem Auto in den Kreuzungsbereich Altewiekring / Jasperallee ein. Im Kreuzungsbereich kreuzten sich ihre Wege und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen kam es zu Beschädigungen.

Um den Unfallhergang abschließend zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

