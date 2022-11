Polizei Braunschweig

POL-BS: Mehrere Kleintransporter aufgebrochen - Werkzeuge wurden entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt

18./19.11.2022

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls auf.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hörte ein 29-Jähriger gegen Mitternacht laute Geräusche, die von der Straße kamen. Als er aus dem Fenster auf die Illerstraße schaute, konnte er nur noch mehrere Personen sehen, die kurz darauf mit einem Auto die Örtlichkeit verließen.

Als der Mann zu seinem am Fahrbahnrand geparkten Sprinter ging, stellte er fest, dass mehrere Türen gewaltsam geöffnet und ein Werkzeugkasten und auch Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurden.

Er alarmierte umgehend die Polizei, die sofort die Fahndung nach dem Pkw und den Personen aufnahm.

Am Tatort führten die Polizeibeamten eine Spurensuche durch.

Im Verlauf der Nacht wurden zwei weitere Fahrzeuge in der Isarstraße festgestellt, die Aufbruchsspuren aufwiesen. An einem Sprinter stand die Schiebetür offen, Werkzeuge fehlten von der Ladefläche. An einem dritten Sprinter in unmittelbarer Nähe war die Schiebetür leicht geöffnet, ließ sich aber nicht ganz aufschieben. Ob es hier zu einem Diebstahl gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt.

In allen drei Fällen leitete die Polizei Strafverfahren ein.

