Polizei Braunschweig

POL-BS: Zusammenstoß mit Fußgängerin - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leipziger Straße/Romintenstraße, 16.11.2022, 18:00 Uhr

Am gestrigen Mittwochabend befuhr ein 18-jähriger Braunschweiger mit seinem Pkw gegen 18:00 Uhr die Romintenstraße. Er bog bei einer Grünphase der dortigen Ampel nach links in die Leipziger Straße ein. Dort überquerte jedoch eine Fußgängerin in Richtung Siekgraben die Fahrbahn.

Er stieß mit dem linken Außenspiegel mit ihr zusammen, sodass die Dame zu Boden stürzte. Nachdem der Autofahrer erst noch kurz weiterfuhr, kehrte er zum Unfallort zurück. Die Fußgängerin war dort jedoch nicht mehr anzutreffen. Er meldete sich am Folgetag bei der Polizei, um den Vorfall anzuzeigen.

Die Polizei sucht nun nach der möglicherweise verletzten Fußgängerin, sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls.

Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-4763935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell