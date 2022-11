Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrlehrer verhindert Geisterfahrt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Altmarkstraße, Hermann-Blenk-Straße, 16.11.2022, 17.48 Uhr

Eine Autofahrerin fuhr sehr unsicher und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Als sie in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr einfahren wollte, wurde sie von einem Fahrlehrer daran gehindert.

Am 16.11.2022 bemerkte ein Fahrlehrer eine Autofahrerin, die sehr unsicher fuhr. Das Auto wurde mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h bis 40 km/h bewegt, obwohl hier 50 km/h zulässig waren, und kam immer wieder von der Fahrspur ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz seines Fahrschulwagens und gab Fahrunterricht. Er konnte beobachten, wie die Fahrerin des weißen VW Up, auf der Hermann-Blenk-Straße in den Gegenverkehr kam. Ein anderes Fahrzeug musste in eine Einfahrt ausweichen, um nicht dem VW Up zu kollidieren. Als die Frau danach in entgegengesetzter Richtung in einen Kreisverkehr einfahren wollte, fuhr der Fahrlehrer neben sie und verhinderte dies. Im Anschluss fuhr die Frau auf die Altmarkstraße. Hier musste ein Linienbus ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Kurz danach fuhr der Fahrlehrerfuhr erneut neben die Frau und forderte sie auf anzuhalten. Dann informierte er die Polizei. Die Beamten sprachen mit der Frau. Es handelte sich um eine 81-Jährige aus dem Landkreis Peine. Die Weiterfahrt wurde der Dame untersagt. Anschließend wurde sie von ihrer Tochter abgeholt. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der auf der Hermann-Blenk-Straße ausweichen musste. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

