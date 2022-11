Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall beim Nebeneinanderfahren - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt, 15.11.2022, 15:30 Uhr

Pkw und Bus fahren nebeneinander und es kommt zum Unfall

Bereits am vergangenen Dienstag kam es auf der Straße "Gieseler" zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15:30 Uhr fuhren eine 61-jährige Peinerin in einem grauen KIA und ein 42-jähriger Busfahrer der Braunschweiger Verkehrs GmbH in Richtung Europaplatz. Der Bus befand sich rechts neben dem KIA. In Höhe des Prinzenwegs kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand lediglich Sachschaden.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-4763935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell