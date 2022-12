Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einbruch in Schwimmbad und Sporthalle - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag verschafften sich Unbekannte unbemerkt Zutritt zu einem Schwimmbad und versuchten in eine Sporthalle zu gelangen. Zwischen 22.45 Uhr und 10.30 Uhr begaben sich die Einbrecher in den Theodor-Heuss-Ring in Walldürn. Dort hebelten sie gewaltsam ein Fenster zum dortigen Hallenbad auf und betraten das Innere. In den Räumlichkeiten brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten das Inventar. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls versucht in die Nibbelungenhalle einzubrechen. Die Täter schafften es jedoch nicht die Eingangstür aufzubrechen. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Walldürn aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Mosbach: Gartentor aufgebrochen und Fahrrad geklaut - Zeugen gesucht

Fahrraddiebe entwendeten am Montag ein E-Bike aus einem Garten in Mosbach. Die Täter begaben sich zwischen 9 Uhr und 12.15 Uhr zu einem Wohnhaus in die Straße "Im Elzgrund", brachen erst das Schloss am Gartentor auf und nahmen anschließend das unter dem Vordach abgestellte E-Bike mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

