POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag in Künzelsau zugetragen hat. Eine 18-Jähriger beschädigte wohl mit seinem Hyundai gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bergstraße ein anderes Fahrzeug mit Künzelsauer Zulassung im hinteren linken Bereich. Es handelte sich um einen schwarzen Ford, möglicherweise das Modell Ka. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Informationen zu dem Fahrzeug geben können, das auf dem Parkplatz beschädigt wurde, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Neuenstein: Fußgänger von Auto erfasst

Von einem Auto wurde ein Fußgänger am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr in Neuenstein erfasst. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit erfasste ein 61-jähriger Fahrzeuglenker den 55-jährigen Passanten, der von der Haller in die Kirchensaller Straße abbiegen wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kupferzell: Illegales Anlegen einer Hanfplantage

Bei Straßenarbeiten in Künzelsau wurde am Donnerstagmorgen eine illegale Hanfplantage entdeckt. Nahe der Bundesautobahn 6 an der Kreisstraße K2364 konnte die Plantage, die aus elf Eimern mit insgesamt 16 nicht erntebaren Pflanzen bestand, sichergestellt werden. Wer im unmittelbaren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder Angaben zum Bepflanzer machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Polizei zu melden.

