Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Gartenstraße in Tauberbischofsheim in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch. Der oder die Täter rissen die hintere Kennzeichenhalterung ab und verbogen den Heckscheibenwischer im Zeitraum von Dienstag, 06.12.2022 16 Uhr bis Mittwoch, 07.12.2022 8 Uhr. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich auf dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, 09341 810, zu melden.

Weikersheim: Pkw beschädigt und abgehauen - wer hat was gesehen?

In Weikersheim beschädigte eine bisher unbekannte Person am Dienstagmorgen ein geparktes Auto und flüchtete. Der Fahrer oder die Fahrerin verursachte, zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr, an einem geparkten VW Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Der oder die Unbekannte entfernte sich danach von der Unfallstelle, in der Straße "An der Stadtmauer", ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Motorrad steckt nach Unfall in der Leitplanke fest

Ein 17-jähriger befuhr am Dienstag, gegen 13 Uhr, mit seinem Motorrad der Marke Yamaha den Kreisverkehr in der Wachbacher Straße. Kurz vor der Ausfahrt in Fahrtrichtung Wachbach stürzte der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache. Verletzt wurde er dabei nicht. Sein Motorrad rutschte durch den Sturz unter die Leitplanke und verkeilte sich. Die Straßenmeisterei musste die Leitplanke entfernen, um das Motorrad bergen zu können. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell