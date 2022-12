Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 32-Jährige wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter kontaktierten eine 32 Jahre alte Böblingerin am Montagnachmittag auf ihrem Mobiltelefon und gaben sich in englischer Sprache als Angehörige der Polizei aus. Sie machten der Frau durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass auf ihren Namen mehrere Konten eröffnet und Mietwagenverträge abgeschlossen worden seien. Zur Überführung der eigentlichen Täter sei nun ihre Mitwirkung erforderlich. Mithilfe einer auf Anweisung der Täter installierten Software, ermöglichte die 32-Jährige den Betrügern Zugriff auf ihr Mobiltelefon und gab persönliche Daten sowie Informationen zu ihren Bankkonten preis. Weiterhin veranlassten die Unbekannten sie zum Kauf mehrerer Guthabenkarten unterschiedlicher Anbieter, deren Codes sie per E-Mail an die Täter übermittelte sowie zur Überweisung von 1.000 Euro zur Abwendung eines Haftbefehls. Erst, als eine weitere Geldforderung seitens der Unbekannten erfolgte, wurde sie misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Insgesamt ist der 32-Jährigen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

