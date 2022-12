Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil und Ludwigsburg-Hoheneck: Technischer Defekt sorgt für Stromausfälle

Ludwigsburg (ots)

Ein technischer Defekt war offenbar für gleich zwei Stromausfälle verantwortlich, die am Dienstagabend sowie am frühen Mittwochmorgen in den Ludwigsburger Stadtteilen Oßweil und Hoheneck zu verzeichnen waren. Der erste Anruf aus Ludwigsburg-Hoheneck ging am Dienstag gegen 17:30 Uhr bei der Polizei ein, zahlreiche weitere Anruferinnen und Anrufer aus Hoheneck und Oßweil bestätigten in der Folge den Sachverhalt. Gegen 19:00 Uhr war der Defekt zunächst behoben. Erneute Anrufe wegen Stromausfalls in Ludwigsburg-Oßweil gingen am Mittwoch ab 04:45 Uhr bei der Polizei ein. Auch hier konnte von Technikern der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH ein technischer Defekt festgestellt und gegen 06:30 Uhr behoben werden. In beiden Fällen waren es offenbar die kalten Temperaturen, die sogenannte Erdschlüsse verursacht und in der Folge Kurzschlüsse ausgelöst hatten, welche im Endeffekt für die Stromausfälle sorgten. Eine Fremdeinwirkung kann den Umständen nach ausgeschlossen werden.

