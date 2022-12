Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau - Döffingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch eine Tür eines Firmengebäudes in der Gutenbergstraße in Döffingen auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden zahlreiche Räume und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge lediglich eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Da die Täter eine weitere Tür sowie ein Fenster versuchten aufzuhebeln und eine Glasscheibe einschlugen, wird der Sachschaden auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

