POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Spendendose aus Ladenlokal - Fotofahndung

Essen (ots) - 45239 E-Werden: Am Dienstagabend (27. Dezember) drangen zwei Männer gewaltsam in eine Wohnung an der Straße "Viehauser Berg" ein und attackierten einen 56-jährigen Mann. Sie raubten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen Gegen 21:50 Uhr klingelten zwei Männer an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Unter der Behauptung, ...

