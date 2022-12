POL-E: Mülheim: Verdächtiger Geruch deckt versteckte Cannabisplantage auf

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der am 3. September und am 10. September Parfüms aus einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in Altenessen gestohlen haben soll. Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/94579 Zeugen, die Hinweise zu ...

mehr