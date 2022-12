Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Parfüms aus Drogerie - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der am 3. September und am 10. September Parfüms aus einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in Altenessen gestohlen haben soll.

Die Fotos können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/94579

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden. /bw

