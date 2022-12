Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer Rentnerin

Essen (ots)

45277 E-Überruhr-Holthausen: Über mehrere Tage hinweg setzten Betrüger eine 80-Jährige telefonisch unter Druck und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die falschen Kriminalbeamten geben können, die mehrfach zu Geldübergaben zu einem Wohnhaus auf der Straße "An der Zeche Heinrich" kamen.

Bereits am Nachmittag des vergangenen Donnerstags (22. Dezember) erhielt eine 80-jährige Essenerin Anrufe von zwei unbekannten Männern, die sich als Polizisten ausgaben. Nach einem Überfall in der Nachbarschaft habe die Polizei nach Angaben der unbekannten Anrufer ermittelt, dass die 80-Jährige das nächste Opfer einer Bande werden könne. Auf Aufforderung der Betrüger verstaute die Rentnerin Bargeld und Schmuck in einen Beutel und überreichte diesen gegen 15:45 Uhr an ihrer Haustür, auf der Straße "An der Zeche Heinrich", an einen vermeintlichen Zivilbeamten der Kriminalpolizei. Der Unbekannte nannte der 80-Jährigen ein zuvor vereinbartes Codewort.

Am darauffolgenden Morgen erhielt die Essenerin erneut einen Anruf der beiden Männer. Sie setzten die Rentnerin wieder unter Druck, sodass diese mit einem Taxi zu einer nahegelegenen Bank fuhr, um einen vierstelligen Bargeldbetrag abzuheben. Die Essenerin musste den Unbekannten zunächst die Seriennummern der Geldscheine vorlesen, bis sie gegen 10:15 Uhr vor ihrer Haustür erneut auf den vermeintlichen Ermittler des Vortages traf und ihm das Bargeld übergab.

Auch an den Folgetagen erhielt die Rentnerin mehrere Anrufe der Betrüger, zu weiteren Übergaben von Wertgegenständen kam es jedoch nicht.

Nach Einschätzung der Essenerin war der unbekannte Mann, der die Wertgegenstände entgegen nahm etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß. Er habe dunkle Haare, dunkle Augen, keinen Bart und habe bei der Übergabe eine schwarze Jacke getragen. Die Kapuze der Jacke habe er über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell