POL-E: Essen: Jugendliche filmen Attacke auf 16-Jährigen

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Sonnnachmittag (18. Dezember) gegen 18:05 Uhr brachen vier Männer in ein Wohnhaus in Borbeck ein. Ein 35-Jähriger (serbisch-kosovarisch) wurde vorläufig festgenommen. Ein Nachbar beobachtete vier dunkel gekleidete Männer, die gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Straße Rabenhorst eindrangen. Die 86-jährige Bewohnerin befand ...

