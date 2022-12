Polizei Essen

POL-E: Die Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Essen (ots)

Essen-Stadtgebiete / Mülheim an der Ruhr-Stadtgebiete: Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Essen vor betrügerischen Wasserwerkern, die es insbesondere auf Wertgegenstände sowie das Geld von Senioren abgesehen haben.

Unbekannte Täter klingelten am Dienstag (20. Dezember) an der Wohnung eines Ehepaares (63, w / 71, m) in Bochold und gaben sich als Wasserwerker aus. Einen Tag später (21.Dezember) verschafften sich ebenfalls Unbekannte, unter dem Vorwand die Wasser-/Gasleitungen prüfen zu wollen, Zugang zu den Wohnungen eines 84-Jährigen aus Altendorf und eines 81-Jährigen aus Stoppenberg.

Nachdem die Täter die Wohnung betraten, nutzten sie entweder das körperliche Handicap der Opfer aus oder lenkten sie ab, um in den Räumen nach Schmuck und Geld zu suchen.

Es kommt leider viel zu oft vor, dass ältere Menschen Opfer verschiedenster Maschen werden. Daher die Bitte, warnen Sie ihre Eltern und Großeltern.

In dem Zusammenhang verdeutlicht die Polizei:

- Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn unbekannte Personen an ihrer Tür klingeln oder Sie anrufen! Lassen Sie Handwerker nur herein, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder diese von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Lassen Sie sich weder zeitlich noch emotional unter Druck setzen! Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Personen draußen warten - echte Handwerker werden dafür Verständnis aufbringen.

- Nutzen Sie die Türsprechanlage und den Türspion. Sollten Sie keinen haben, schauen Sie aus dem Fenster und vergewissern Sie sich wer vor Ihrer Tür steht.

- Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, informieren Sie die Polizei über den Notruf 110!

Weitere hilfreiche Hinweise finden Sie in folgenden Broschüren:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/228-BR-Im-Alter-sicher-leben.pdf

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter.pdf

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell