POL-KA: (KA)Bruchsal - Radfahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) - Unbekannte zündeten offenbar am Dienstag gegen 22 Uhr einen Holzstapel im Bereich des Hambergwegs südöstlich von Spielberg an. Das Feuer breitete sich in der Folge auf eine Streuobstwiese aus. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Ettlingen hatte die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad/Spielberg den Brand bereits gelöscht. Am Brandort konnten ...

