Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Malsch-Völkersbach - Bus contra Pkw - Zwei Verletzte

Völkersbach (ots)

Ein Linienbus ist am Dienstag gegen 12.40 Uhr in Malsch-Völkersbach mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden eine 53 Jahre alte Pkw-Fahrerin schwer und der 44-jährige Busfahrer leicht verletzt.

Bei dem Busfahrer kommt ein plötzlich aufgetretenes Gesundheitsproblem als Unfallursache in Betracht. Der Linienbus war schon vor dem Unfallereignis in auffälliger Fahrweise unterwegs. Zunächst beschleunigte der Fahrer und bremste abrupt wieder ab. Danach habe er an zwei Haltestellen nicht gehalten. Schließlich bog er mit zu hoher Geschwindigkeit von der Schwarzwaldhochstraße kommend in die Albtalstraße ab. Dort geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw der 53-Jährigen zusammen.

Beide kamen unter Einsatz der Rettungsdienste in Krankenhäuser. Für den verletzten 44-Jährigen wurde ein Ersatzbusfahrer organisiert. Darüber hinaus musste die Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe von einer Spezialfirma gereinigt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert.

