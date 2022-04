Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PI CLP

VEC vom 29./30.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Apotheke

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Langenstraße in Löningen gekommen. Hier verschafften sich u.T. Zutritt über ein Fenster; entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Löningen ( Tel.: 05432-803840 ) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an BMW Mini

Am Freitag, zwischen 13.00 - 18.00 Uhr, wurde ein grauer BMW Mini im Bereich der Motorhaube und Fahrertür durch u.T. mittels eines spitzen Gegenstands verkratzt. Der Pkw war im Seitenraum neben der Fahrbahn abgestellt und frei zugänglich. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Essen ( Tel.: 05434-924700 ) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Freitag, gegen 15.40 Uhr, wurde eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem E-Scooter im Bereich der Soestenstraße kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter noch mit einem blauen Versicherungskennzeichen und somit ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten auf B68

Am Freitagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, kam es auf der B68 in Höhe Südkamp zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-Jähriger Dinklager fuhr hierbei mit seinem Pkw auf den Pkw einer 20-Jährigen Frau aus Löningen auf, als diese in Rtg. Hemmelte fuhr und in Höhe Südkamp aufgrund abbiegender Fahrzeuge warten musste. Anschließend berührt der Verursacher noch einen Lkw im Gegenverkehr und beschädigt auch diesen. Die Frau aus Löningen wurde beim Unfall leicht verletzt, insgesamt entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Die Bundesstraße musste für ca. eine Stunde voll gesperrt.

