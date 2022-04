Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in eine landwirtschaftliche Genossenschaft

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. April 2022, 23.30 Uhr und Freitag, 29. April 2022, 04.15 Uhr, drang(en) bislang unbekannte Personen/eine unbekannte Person in eine Lagerhalle einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in der Herßumer Straße ein und entwendete(n) eine größere Menge Pflanzendünger. Die Person(en) nutzte(n) nach bisherigen Erkenntnissen zumindest einen weißen Transporter, um das Diebesgut zu transportieren. Wem sind verdächtige Personen oder das Fahrzeug in Tatortnähe oder -zeit aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell